Partene er lagt fra hverandre i carbonmarkedet

Etter at forhandlere denne uken har inngått flere forpliktelser for at global oppvarming senkes til 1,5 grader innen 2050, er det ikke ventet store annonseringer fredag, og partene begynner å forberede seg på neste ukes tema: reglene for det globale karbonmarkedet.

Neste uke begynner møtene på ministernivå, og det er først da en kan vente utvikling i forhandlingene rundt det globale karbonmarkedet, sier den norske delegasjonen til TDN Direkt torsdag kveld. I natt har imidlertid nye forhandlingstekster for artikkel 6.2 og 6.4 av Parisavtalen, som viser at partene fortsatt står langt fra hverandre.

Spesielt rundt hvordan inntektene fra karbonkvoter skal brukes er partene uenige – men det er også uenigheter rundt hvordan regnskapsreglene i et internasjonalt marked for karbon skal se ut, skriver flere internasjonale medier.

Ifølge en rapport fra International Emissions Trading Association, utgitt forrige uke, vil en avtale rundt hvordan et internasjonalt karbonmarked skal operasjonaliseres være viktig for å kutte utslipp, drive investeringer mot lavkarbonprosjekter og gjøre et karbonmarked estimert til mer enn 100 milliarder dollar mer transparent.

Samtidig fremkom det i morgentimene fredag at "The Intercontinental Exchange" (ICE), verdens største operatør av handelsplattformer for karbon, hvor også EUs ETS-kontrakter omsettes, venter å legge frem en ny type terminkontrakter for "det frivillige karbonmarkedet" innen første kvartal 2022.