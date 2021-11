Boris Johnson: Historisk Glasgow-avtale med bismak

Johnson kaller avtalen historisk, men sier samtidig at hans fryd over fremgangen har en «bismak av skuffelse».

Årsaken er at COP26 ikke klarte å sikre en avtale om at alle land faser ut fossilt brensel.

Avtalen i Glasgow ble vedtatt etter intens tautrekking der India helt på tampen fikk gjennomslag for kravet om å få endre et avsnitt om kullkraft – fra «fase ut» til «fase ned».

Johnson sier ifølge BBC at det like fullt er en «fantastisk prestasjon» – og at klimakonferansen er en dødsdom for kullkraften.

COP26-president Alok Sharma sier at ingen hadde trodd for noen uker siden at klimatoppmøtet ville bli enige om en avtale der kull ble nevnt. Han påpeker dessuten at en sentral del av Glasgow-avtalen, om finansiering av klimatilpasning, er kritisk for land som allerede lider som følge av klimaendringene.

Johnson understreker at utfallet av klimaforhandlinger aldri vil kunne stanse klimaendringene alene, men at de gir oss verktøyene til å gjøre det.

For å lykkes, må regjeringer verden over overholde sine forpliktelser om å kutte utslipp, påpeker han.