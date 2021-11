Har pågående testing i 20 prosjekter

M Vest Water har for tiden 20 prosjekter i pågående testing i ulike faser og markedssegmenter, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet fremhever blant annet kvalifikasjonsprosjekter rundt behandling av avløpsvann og raffinerislam med store sluttkunder i Tyskland, Midtøsten og Asia. Første steg i kvalifiseringsprosessene viser gode resultater og tar prosjektene til neste nivå.

Selskapet tester også avløpsvann og slambehandling fra biogassanlegg, innen kommunal, landbruk og matbehandling. Testing i de forskjellige segmentene i Tyskland bekrefter at Norwafloc er et konkurransedyktig og interessant produkt for sluttbrukere i disse markedene, heter det.

I henhold til selskapets forretningsplan vil 2022 også bestå av ytterligere oppskalering innenfor definerte markeder samt fortsatt utvikling av selskapets produkter og teknologi. Selskapets investeringer vil primært være knyttet til etablering av anlegg og lokale organisasjoner i målrettede markeder. Disse investeringene er ikke kapitalkrevende og er planlagt å være det dekket av selskapets eksisterende kapital.