Desert Control etablerer et nytt selskap

Desert Control har inngått avtale med Mawarid om å etablere et nytt selskap, som fase to i en intensjonsavtale (MOU) annonsert 8. juni, ifølge en melding onsdag.

Det nye selskapet er ment å bli navngitt Mawarid Desert Control LLC (MDC). Desert Control vil eie 49 prosent, mens Mawarid vil eie 51 prosent.

Partene har blitt enige om de vesentlige elementene i en forretningsplan, dannet et veikart for fremtidige utvidelser, og avtalt kontantkrav nødvendig for å etablere og utvikle det nye selskapet, fremgår det. Mawarid vil blant annet støtte det nye selskapet med tilstrekkelig arbeidskapital til å etablere og vokse virksomheten.

Det nye selskapet vil bli etablert så snart som mulig og retter seg mot oppstart i første kvartal 2022.