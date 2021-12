Rapport: Årets ekstremvær kostet mange hundre milliarder

Britiske Christian Aid har kommet med en ny rapport som omtaler de 15 verste ekstremværhendelsene dette året.

Ifølge rapporten har ti av de mest ekstreme værkatastrofene kostet over 13 milliarder kroner hver. Orkanen Ida, som herjet i USA i august, kostet 576 milliarder kroner, mens flommen i Tyskland og andre europeiske land i juli kostet 381 milliarder kroner.

Dyrere i år enn i fjor

Til sammen anslår de at summen for alle værkatastrofene i år ligger på over 1.500 milliarder kroner. Det er over 170 milliarder kroner mer enn de tilsvarende kostnadene i 2020.

Men disse tallene er trolig enda høyere i virkeligheten, siden de fleste estimatene for kostnader bare inkluderer forsikrede tap, ifølge Christian Aid.

Hvert år beregner organisasjonen kostnadene for ulike naturkatastrofer, som flom, branner, hetebølger og ekstrem kulde, i henhold til forsikringskrav.

Flere har gjort beregninger av dette. Forsikringsselskapet Swiss Re kom fram til at naturkatastrofer og ekstremvær har ført til skader for 2.226 milliarder kroner i 2021.

Klimaendringer

Mange av katastrofene var trolig delvis forårsaket av klimaendringene, men man kan ikke slå fast at alle var det. Rapporten fra Christian Aid påpeker at en stadig varmere klode fører til mer intense tyfoner og orkaner.

Christian Aid skriver også at virkningene av menneskeskapte klimaendringer gjenspeiler seg i flere av naturkatastrofene.

De opplyser at årets ti mest ekstreme værkatastrofer førte til at minst 1.075 mennesker omkom, mens 1,3 millioner måtte flykte fra hjemmene sine.

Rike vs. fattige

De registrerte kostnadene etter ødeleggelsene er høyest i rike land, ettersom det er høyere eiendomspriser der. I tillegg har de fleste i disse landene forsikring.

Men noen av de mest ødeleggende naturkatastrofene i 2021 har ført til store konsekvenser for innbyggere i fattige land. Ett eksempel er flommen i Sør-Sudan, som påvirket rundt 800.000 mennesker.

Her og i andre fattige land har mange mistet hjemmene sine, og enda flere har måttet evakuere. Samtidig har noen land og regioner vært rammet av matmangel som følge av tørke.