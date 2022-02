Quantafuel varsler emisjon

Quantafuel vil hente rundt 10 prosent av utestående aksjer i selskapet i en rettet emisjon, går det frem av en børsmelding.

Nettoprovenyet skal gå til «ytterligere vekstprosjekter», men sorteringsanlegget i Esbjerg vil kreve mesteparten.

I tillegg skal noe gå til initielle investeringer i fabrikker i Dubai og Storbritannia, så vel som generelle selskapsformål.

ABG Sundal Collier og Pareto Securities er hyret inn som hovedtilretteleggere, mens Danske Bank er «co-manager».

Dansker tegner aksjer

Analytiker Ivar Ryttervold i Arctic Securities luktet emisjon i et intervju med Finansavisen i november.

– Med mindre selskapet begynner å generere inntekter fra anlegget i Skive, vil det gå tom for kontanter i løpet av halvannet til to år, sa han.

Kirkbi Invest A/S, som eier rundt 9,3 prosent av aksjene og er representert i styret, har under visse vilkår forpliktet seg til å tegne aksjer for 100 millioner kroner i emisjonen. I tillegg har primærinnsider og konsernsjef Lars Rosenløv indikert at han vil tegne aksjer for 500.000 kroner.

Kirkbi Invest A/S og medlemmer av styret og ledelse har gått med på 90 dagers obligatorisk lock-up på aksjene de tildeles i emisjonen.

Skive trenger mer tid

Når det gjelder Skive-anlegget trenger Quantafuel fortsatt å stabilisere driften og produsere i en lenger tidsperiode for å levere på planen for «proof-of-concept».

I forrige uke konverterte selskapet mer enn 100 tonn plast til verdifullt produkt, og selskapets mener å være på god vei mot målet på 12.000 tonn for helåret 2022.