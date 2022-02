Grønn Spetalen-favoritt varsler emisjon

Bergen Carbon Solutions har bestemt seg for å gå videre med planene om en fullskala fabrikk for produksjon av karbonnanofibre (CNF) i Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland, går det frem av en børsmelding onsdag.

Selskapet sikter seg inn mot å hente 200-250 millioner kroner i ny egenkapital til prosjektet. Kombinert med en kontantbeholdning på 99 millioner kroner, vil det meste av finansieringen være på plass slik at byggeplanene raskt kan settes ut i livet.

En fast byggekontrakt ventes inngått innen kort tid, og alle tillatelser ventes å være på plass før den planlagte byggestarten i andre kvartal 2022.

13. januar kjøpte Bergen Carbon Solutions en «velegnet» tomt på 5.000 kvadratmeter, og er nå inne i siste fase med såkalt pre-engineering.

Full guffe før 2024

Fabrikken vil ha en produksjonskapasitet på 160 tonn CNF pr. år, og Bergen Carbon Solutions sikter altså mot byggestart i andre kvartal 2022 og produksjonsstart i første halvår 2023. Deretter vil kapasiteten trappes opp og full kapasitet ventes oppnådd senest ved årsslutt 2023.

– Vår teknologi er høyst skalerbar, og med fabrikken i Mosjøen vil vi bli en pålitelig leverandør av store volumer CNF. Teknologien representerer betydelige kostnads- og miljøfordeler sammenlignet med tradisjonell CNF-produksjon. Vi venter at fabrikken vil generere veldig høy avkastning på sysselsatt kapital basert på dagens markedspriser, sier Bergen Carbon Solutions-sjef Jan B. Sagmo i en kommentar.

Spetalen-favoritt

Selskapet fremhever at Mosjøen, med sin lavere arbeidsgiveravgift og stødig tilgang til fornybar energi gjennom vannkraft vil bli et senter for fremtidig forskning i samarbeid med CNF Arena.

Totale prosjektinvesteringer estimeres til 460 millioner kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure er største eier i Bergen Carbon Solutions med 24 prosent eierandel.