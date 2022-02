Sparebank satser på bærekraft

Vår ambisjon er å være en fremoverlent bank for våre kunder innenfor bærekraft. Ved å innføre et så omfattende rammeverk skal vi være en relevant sparringspartner for våre kunder, melder banken fredag.

Innenfor egen virksomhet har banken en bærekraftstrategi med fokusområder egen organisasjon, produkter og tjenester samt samfunnsengasjement, heter det videre i børsmeldingen.