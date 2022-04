Byggma fikk 80 mill. til renseanlegg

Innovasjon Norge har i et styremøte torsdag vedtatt å innvilge 80 millioner kroner til at Byggma skal etablere et renseanlegg for treavfall, fremgår det av en børsmelding fredag.

Den samlede investering for en helt ny fabrikk for rensing av treavfall er i størrelsesorden 250-300 millioner kroner.

– Dette er et løft for hele treindustrien hvor vi nå ved å rense og gjenbruke tre-avfall vil gjøre bruk av tre i bygg sirkulært, uttaler adm. dir. Terje Sagbakken.

