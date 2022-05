Cambi sikrer seg kontrakt

Cambi har signert en kontrakt for å levere anlegg for termisk hydrolyseprosess (THP) i Marokko for et avløpsrenseanlegg som for tiden er under bygging i havnebyen Safi, opplyses det i en børsmelding.

Prosjektet utvikles av OCP Group.

– Vi ser frem til å jobbe med dette viktige prosjektet i Safi, vårt første i Marokko og Afrika for å behandle kloakkslam. Kontrakten illustrerer hvordan termisk hydrolyse kan støtte vann-stressede kommuner til å bli mer effektive og robuste, sier konsernsjef i Cambi, Eirik Fadnes.

JESA Building and Infrastructure SA er Cambis kontraktspartnere for å levere utstyr. Det ventes idriftsettelse av anlegget i 2023.

