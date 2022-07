Østensjø-fartøy skal rydde opp på Svalbard

Fartøyene «Edda Ferd» og «Edda Sun» fra Østensjø Rederi skal benyttes i opprydningen av Svea på Svalbard, kommer det frem i en pressemelding mandag.

Privateide Østensjø Rederi eier og driver 30 fartøy innen olje og gass- og havvindsektoren.

«Dette er en eksotisk jobb for våre offshorebåter som vanligvis er i Nordsjøen. Det er fint at båtene nyttes i et prosjekt med stor miljøgevinst», sier Kristian Helland Vea, CEO i Østensjø Rederi.

Tilbake til naturen

I 99 år har det vært kullproduksjon i Svea, men i 2017 ble det besluttet å avvikle gruvedriften. Det skal fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Miljøprosjektet er en stor investering, og finansieres årlig over statsbudsjettet frem mot 2024. Stengningen av flyplassen i Svea 1. august er en viktig milepel i prosjektet.

Store Norske er byggherre for prosjektet.