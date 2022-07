Sintef får 270 millioner til klimaforskning

Forskningsstiftelsen Sintef skal lede Resist-prosjektet, der 56 partnere fra EU-land skal delta i klimaforskning.

– Sammen skal vi gjøre styremaktene i stand til å ta bedre beslutninger, sier Odd Are Svensen, forskningssjef i Sintef, i en pressemelding.

Bevilgningen på 270 millioner kroner er den største EU-tildelingen til norskledet klimaprosjekt noensinne. Forskerne skal undersøke hvordan tolv sårbare områder i Europa påvirkes av klimaendringer. Ett av disse områdene er Vesterålen i Nordland.

– Jeg tror regioner som Vesterålen har en viktig rolle å spille i å stoppe klimaendringene, men også i å spre kunnskap om klimatilpasning, sier Ane Høyem, som leder klimaforskning i Vesterålen.

Forskerne har planer om å lage modeller for å visualisere hvordan havet stiger og klimaet påvirker områdene. Dette skal brukes til å forklare klimaeffekten i regionene for styresmaktene.

– Vi er både glade og stolte for at for at Resist-prosjektet blir realisert. Vi ser dette som en stor anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har skaffet oss, sier Svensen.

