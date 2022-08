Ny avtale for Quantafuel

Quantafuel, Dubal Holding og BASF har signert en avtale for å gå inn i stadiet for «front-end engineering and design» (FEED) for en fabrikk for resirkulering av kjemisk plastavfall i Dubai, skriver de i en melding torsdag, ifølge TDN Direkt.



«Etter en seks måneders mulighetsstudie der hoveddesign-parameterne er definert og lokaliseringen og råstoffet er sikret, går prosjektet nå inn i FEED-stadiet med BASF som partner for den nye fasen av prosjektet. En potensiell endelig investeringsbeslutning er målsatt til tidlig 2023», heter det i meldingen.



Partnerne har blitt enige om å samarbeide og vil dele kostnadene for utviklingen av anlegget basert på lærdommen fra optimaliseringen av Quantafuels første fullskala anlegg i Skive, Danmark. Saipem er valgt som FEED-tjenesteleverandør.

Røff start på året

Quantafuel var på et punkt en av de mest shortede aksjene på Oslo Børs det siste halvåret. Selskapet begynte å klatre på shortlisten på slutten av fjoråret, der shortandelen i Quantafuel på kort tid doblet seg, ifølge Finanstilsynets shortregister.

Quantafuel har det siste året opplevd problemer med utsettelser og kostnadsoverskridelser på anlegget. På starten av året måtte selskapet også stenge ned anlegget i Skive grunnet en skade på anlegget.

Shortandelen i selskapet har imidlertid falt siden toppen, men er ennå relativt høy, ifølge Finanstilsynets shortregister.

Analytikernes anbefaling

I dag kom analytiker i Pareto Securities, Kari Eide Hartvedt med en ny oppdatering på Quantafuel. Hartvedt operer fortsatt med en kjøpsanbefaling på aksjen og fastholder sitt kursmål på 19 kroner. Kursmålet har holdt seg stabilt siden Hartvedt tok over ansvaret for aksjen i våres.

Tidligere i våres så analytikeren for seg en forventet inntekt på mer enn 500 millioner kroner i 2024 og positiv kontantstrøm fra starten av 2025.

Av de andre norske meglerhusene har også ABG Sundal Collier en kjøpsanbefaling på Quantafuel med et solid kursmål på 30 kroner, noe som tilsvarer over en dobling av dagens kurs.

Imidlertid er flere meglerhus ikke like positive til aksjen. Både Fearnley Securities , Nordea Markets og Arctic Securities har kjøpsanbefalinger på Quantafuel og har alle kursmål innenfor et intervall på 9 til 11 kroner. Det bør likevel nevnes at alle anbefalingene fra meglerhusene utenom Paretos er fra mai måned.