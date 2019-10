Styreopprør mot WeWork-gründeren

Mandag skal WeWork-styret møtes, og etter hva Bloomberg kjenner til, vil flere styremedlemmer kreve å sparke Adam Neumann, selskapets gründer og toppsjef. Bakgrunnen er hans ekstravagante livsstil og at børsnoteringen som skulle skjedd i løpet av september er utsatt til desember.

Kan sparke hele styret

Men det er ikke gjort i en håndvending å sparke Neumann ut av sjefsstolen og gi ham en rolle som styremedlem.

Til tross for at han har godt under 10 prosent av aksjene, har han via å dele inn aksjene i flere ulike klasser med differensiert stemmerett sikret seg full kontroll over selskapet. Kuppet kan dermed fort ende med at Neumann blir sittende, og at han sparker resten av styret.

WeWork * Har 528 kontorhoteller (tre av dem i Oslo), med planer om å åpne ytterligere 169. * Har 527.000 kunder – eller «medlemmer», som de kaller dem – 90 prosent flere enn for ett år siden. Disse har til sammen leiekontrakter verdt 47 milliarder dollar. 50 prosent av medlemmene holder til utenfor USA. * Etablert i 2010 av Adam Neumann (40) og Miguel McKelvey (45), da de åpnet sitt første kontorhotell i SoHo på Manhattan. Med seg fikk de investoren Joel Schreiber, som fikk en tredel av selskapet for 15 millioner dollar. I 2014 hadde de kjente navn som blant annet meglerhusene J.P. Morgan Chase & Co og Goldman Sachs på eiersiden. * I mars 2016 hentet selskapet 430 millioner dollar i en emisjon som priset selskapet til 16 milliarder dollar. * I januar 2017 gikk japanske Softbank inn med 1 milliard dollar. I juli samme år rundet selskapets markedsverdi 20 milliarder dollar, og samme måned sa selskapet at de ville gå tungt inn i Kina. * I mars 2018 etablerte selskapet fond på 400 millioner dollar for å kjøpe eiendommer til egenbruk. * I januar byttet selskapet sitt juridiske navn til We Company, hvilket utløste en utbetaling på 6 millioner dollar til Neumann og noen andre. * I januar i år gikk Softbank inn med ytterligere 2 milliarder dollar, til en prising på 47 milliarder dollar. * Selskapet offentliggjorde i august at det vil på børs under navnet We Company. I forkant av børssøknaden skrev Wall Street Journal at Neumann har solgt aksjer for 700 millioner dollar. * Samlet sett er det hentet inn 12 milliarder dollar i kapital til WeWork.

Støttespiller går inn for sjefsbytte

Et skjær i sjøen for Neumann er at hans trofaste støttespiller, Masayoshi Son, er med på planene om WeWorks omstridte sjefs avgang, ifølge Bloomberg. Son er grunnlegger og toppsjef i Softbank Group, som sitter på 29 prosent av aksjene i WeWork.

Kontorhotellselskapet WeWork ble i januar priset til gigantiske 47 milliarder dollar, til tross for at selskapet i fjor tapte 1,9 milliarder av inntekter på 1,8 milliarder dollar. Etter første halvår i år var underskuddet 900 millioner dollar av inntekter på 1,54 milliarder.

I august var prisingen anslått til 20 milliarder dollar, mens den i forrige ifølge Reuters’ kilder skal ligge rundt 10-12 milliarder.

I finansbransjen har selskapet nå fått påklisteret slagordet: WeWork, WeWait, WeWorry.

Kritiseres for mange roller

Flere analytikere har hevdet at forretningsmodellen neppe vil bli lønnsom noen sinne. Neumann er kritisert for sin uforholdsmessige høye innflytelse gjennom aksjeklassene, hans kone Rebekah er kritisert for å ville sparke en rekke ansatte etter å ha snakket med dem i bare noen minutter. Årsaken skal ha vært at hun ikke likte energien deres.

Da WeWork byttet sitt juridiske navn til WeCo i januar, forlangte Neumann 5,9 millioner dollar i aksjer ettersom han mente det var hans varemerke. Etter massiv kritikk måtte han levere disse aksjene tilbake.

En makroøkonomisk risiko?

Fredag uttalte toppsjefen i Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, at kontorhotell-utleie utgjør en ny risikofaktor i økonomien. Han nevnte ikke WeWork spesielt, men sa at dette segmentet i næringslivet vil være spesielt utsatt for en økonomisk nedtur, og kan resultere i at ledigheten i kontormarkedet kan øke raskere enn det har gjort historisk.

EN MAKROØKONOMISK RISIKOFAKTOR? Eric Rosengren, Federal Reserve Bank of Boston. Foto: NTB SCANPIX

WeWork har leieforpliktelser på hele 47 milliarder dollar i inngåtte leiekontrakter.

Kontorhotellbransjen leier på lange kontrakter fra gårdeiere og videreleier på korte til en lang rekke kunder. I trangere økonomiske tider vil kontoretterspørselen falle, kontorhotellet vil raskt øke sin ledighet, men er selv bundet til lange leiekontrakter. Dette vil kunne gi store problemer for gårdeierne og deres långivere. WeWork er i dag den største leietageren både på Manhattan og i London.

Kan komme i klammeri med långiverne

Larry Ellison, styreformann i IT-selskapet Oracle, fortalte ifølge magasinet Barron’s en gruppe gründere at WeWork er så godt som verdiløst.

Om ikke WeWork blir børsnotert før nyttår, kan selskapet havne i alvorlig klammeri med sine långivere. En børsnotering skal være en forutsetning for å oppfylle kravene i lån på hele 6 milliarder dollar.