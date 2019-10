WeWork vraket planer om børsnotering

Kontorhotellselskapet WeWork vraket mandag sine planer om å gå på børs, skriver flere amerikanske medier, deriblant New York Times.

Ifølge sistnevnte er dette det klareste signalet hittil om at investorer blir stadig mer forsiktige med ambisiøse unge selskaper som har akkumulert opp store underskudd og kanskje ikke blir lønnsomme på flere år.

– WeWork vil bli den mest håpløse børsnoteringen i 2019, uttalte analytiker Sam McBride i New Constructs Investment Analyst til Yahoo Finance i begynnelsen av september.

Tom kasse før sommeren?

WeWorks morselskap, We Company, tok sikte på å selge aksjer for fire milliarder dollar, og hadde klart et banklån på seks milliarder dollar – som var avhengig av at børsintroduksjonen gikk gjennom.

Uten en større kapitalinnsprøytning ventes selskapet å måtte bremse sine vekstplaner kraftig.

Analytikere estimerer ifølge New York Times at WeWork på dagens vekstrate kan gå tomt for kontanter innen midten av neste år. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 2,5 milliarder dollar ved utgangen av juni.

Etter et styreopprør ble medgründer Adam Neumann tvunget til å gå av som toppsjef, etter at selskapet og meglerhusene slet med å overtale forvaltere på Wall Street til å kjøpe aksjer.

Store underskudd, større ego?

Bakgrunnen var de nevnte, store underskuddene, samt spørsmål om corporate governance.

Neumann har tidligere blitt kritisert for sin uforholdsmessige høye innflytelse i selskapet.

Til tross for at han har godt under 10 prosent av aksjene, har han nemlig via inndeling av aksjene i flere ulike klasser med differensiert stemmerett sikret seg full kontroll over selskapet.

Videre har Neumanns kone Rebekah blitt kritisert for å ville sparke en rekke ansatte etter å ha snakket med dem i bare noen minutter, fordi hun ikke skal ha likt energien deres.

Og da WeWork byttet sitt juridiske navn til WeCo i januar, krevde Neumann 5,9 millioner dollar i aksjer ettersom han mente det var hans varemerke. Etter massiv kritikk måtte han levere disse aksjene tilbake.