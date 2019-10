Nordlaks-gründer Inge Berg kjøper seg inn i Hotell Richard With

Eierne av selskapet Hotell Richard With har i et par år hatt planer om å bygge et hotell på kaia i Stokmarknes. Nå har de fått laksegründer og milliardær Inge Berg inn på eiersiden, og er dermed et langt skritt nærmere realitet, skriver Estate Nyheter.

Det var rett før sommeren at Berg kjøpte seg inn gjennom en emisjon, og Nordlaks-gründeren eier nå 57 prosent av selskapet.

Hotell Richard With er eid av Kristian Eilertsen, Brita Karlsen, Bård Sørensen, Lars Rask og Finn Harald Hokland, og nå som Berg også har kommet inn på eiersiden har selskapet ifølge Estate Nyheter 10 millioner kroner i aksjekapital.

– At Inge Berg har blitt med som eier og i styret viser jo at han har trua på dette og også interesse for å drive hotellprosjektet fremover, sier Eilertsen til nettstedet.

Planen om å bygge et inntil sju etasjer høyt hotell så dagens lys i 2017 og ble enstemmig vedtatt av både teknisk utvalg og formannskapet i februar i år. Ambisjonen er byggestart i løpet av 2020.