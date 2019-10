DNB Markets: Kan renteeffekten løfte Entra ytterligere?

En ny resultatsesong står foran oss, og her hjemme er Entra blant de første når selskapet legger frem sin tall for tredje kvartal torsdag.

«Kursen endte i går på 138,60 kroner, og verdsettelsen er dermed opp rundt 20 prosent så langt i år. I mellomtiden har selskapet i to runder også utbetalt halvårsutbytte på tilsammen 4,60 kroner per aksje», skriver DNB Markets i sin aksjerapport tirsdag.

Med stabile forventninger for nøkkeltallene gjennom hele året ser det ifølge meglerhuset ut til at kursutviklingen først og fremst har vært drevet av renteutsiktene.

«Vi venter at ytterligere løft vil være betinget av at de generelle rente- og yieldforventningene presses ned. Med salg av flere eiendommer i tiden fremover og samtidig fortsatt et stykke frem til ferdigstillelse og innflytting i nye prosjekter venter vi en flat utvikling i leieinntektene fra 2019 til 2020», heter det videre.

DNB Markets har en hold-anbefaling på Entra med kursmål 136 kroner.