WeWork sies å velge avtale med JPMorgan fremfor Softbank-deal

Kontorhotellselskapet WeWork vipper mot å gå for en JPMorgan-ledet finansieringspakke til 5 milliarder dollar fremfor å selge en kontrollerende eierandel til japanske SoftBank, melder Reuters.

SoftBank eier allerede rundt en tredjedel i WeWork.

Ifølge Bloomberg, som har vært i kontakt med personer med kjennskap til saken, foretrekkes JPMorgan-alternativet da dette ikke utvanner eierpostene til de største private aksjonærene i selskapet.

2.000 sparkes denne uken?

Reuters meldte tidligere i oktober at WeWork og JPMorgan forhandlet om en gjeldsavtale i kjølvannet av at kontorhotellselskapets børsnoteringsplaner ble lagt på is.

Søndag meldte nyhetsbyrået at SoftBank hadde forberedt en finansieringspakke som ville økt deres eierandel betydelig og samtidig svekket WeWork-gründer Adam Neumanns innflytelse.

Forøvrig melder The Guardian at WeWork ventes å sparke minst 2.000 ansatte, eller rundt 13 prosent av arbeidsstyrken, så tidlig som inneværende uke. Og ifølge avisen er det få på innsiden av selskapet som tror kuttene stopper med dette.