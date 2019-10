DRAGNING MOT SENTRUM: – Når det legges politisk opp til at det skal bli mindre bilbruk, er det mange som uttaler at å ha kontor i sentrum er en viktig faktor – ikke minst for trivselen blant de ansatte, og implisitt for rekruttering, sier analysesjef i Akershus Eiendom, Ragnar Eggen. Gard Setsaas