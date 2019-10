Entra ser kraftig økning i leieprisene

– De siste tre årene har kontorleieprisene steget totalt 15-20 prosent i Oslo. Det merker vi veldig godt i nybyggprosjekter, og det er noe vi har et sterkt fokus på å ta ut i reforhandlinger av leiekontrakter, sier adm. direktør i Entra, Sonja Horn.

Hun inntok sjefsstolen 1. juli etter å ha hatt sentrale roller i Entra-ledelsen siden 2013. På sin andre kvartalspresentasjon kunne hun melde om verdijusteringer på eiendomsporteføljen på hele 483 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 137 millioner i samme periode i fjor.

Av dette utgjorde økte leier en merverdi på 281 millioner, signeringer av nye kontrakter 156 millioner, mens resten var basert på eiendomssalg - 41 millioner - og yieldnedgang på enkelteiendommer - 7 millioner.

Sterk leieprisvekst

Leieinntektene steg like-for-like (altså eiendommer selskapet har eid i tolvmånedersperioden) med 4,8 prosent.

Det er 1,3 prosentpoeng over inflasjonen, som alle leiekontrakter reguleres i takt med årlig.

– Mellom 10 og 15 prosent av våre leiekontrakter er til forhandling hvert år. Historisk har vi 70 prosent reforhandlinger, og når hele porteføljen øker med 130 punkter mer enn inflasjonen, er det en god underliggende vekst, sier finansdirektør Anders Olstad

– Det er langt billigere å beholde en eksisterende leietager enn å bytte ut. Hvor sterke forhandlingskort har dagens leietagere i et stigende leieprismarked?

– Det er alltid en avveining på hvor tøft man skal kjøre i forhandlinger, men vi møter forståelse for at når markedet går, følger priser etter, sier Olstad.

Mange leietagere rådfører seg med næringsmeglere i forhandlingene, offentlige kontorbrukere lener seg ofte på Statsbygg.

– Sterkt Oslo-marked

Og det blir ikke nødvendigvis noe enklere å være leietager på utløpende kontrakt neste år.

– Vi synes det er et sterkt Oslo-marked. I sentrum er det nå 3-4 prosent ledige arealer, og det er en del av totalbildet i forhandlingene, sier Horn.

Entra gjorde i en årrekke store tilpasninger i porteføljen og solgte seg helt ut av andre byer enn Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, som er deres definerte satsingsområder.

– Vi har gjort det meste av det vi skal av salg, men vi ser alltid på porteføljen vår.

Entra Mill. kr) 3.kv./19 3.kv./18 Driftsinntekter 577,0 570,0 Driftsresultat 360,0 369,0 Resultat før skatt 900,0 660,0 Årsresultat 723 528

Børsnotert eiendomsselskap. Skilt ut fra Statsbygg i 2000. Skulle opprinnelig tilby lokaler for å dekke et offentlig behov. Eide ved utgangen av tredje kvartal 2019 1,1 millioner kvadratmeter kontoreiendom fordelt på 89 bygninger. I tillegg har de 200.000 kvadratmeter under bygging eller prosjektering. 62 prosent av leietagerne er offentlige virksomheter. Børsnotert i oktober 2014. Staten eier nå 22,3 prosent med Folketrygdfondet som nest størst med 8,0 prosent.

– Hva gjør dere av investeringer utenfor Oslo i dag?

– Bergen er et spennende marked hvor vi gjerne skulle hatt mer. Her jobber vi med regulering av et par prosjekter. Vi har en god tomtebank i Stavanger og Trondheim.

Oslo er det desidert største markedet for Entra med en eiendomsportefølje med en anslått markedsverdi på 27,2 milliarder kroner og en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på drøyt 45.000 kroner. Trondheim og Bergen er jevnstore med litt over 4 milliarder hver, mens Sandvika, Stavanger og Drammen ligger mellom 2 og 3 milliarder kroner.

Kvadratmeterprisen ligger på snaue 40.000 kroner i Bergen, mens de andre har ligget mellom 28.000 og 29.000 kroner.

Kraftig kursstigning

Entra-aksjen har det siste året lagt på seg 24 prosent på Oslo Børs.

Etter kvartalstallene var det små utslag i kursen, og aksjen ble i halv fire-tiden torsdag handlet på 135,40 kroner, ned 1,7 prosent. Børsverdien var 24,6 milliarder kroner.