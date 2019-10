Hevder Reitan-hotell er Norges beste

Odd Reitan har brukt én milliard kroner på å få Britannia Hotel i Trondheim til å skinne igjen.

– Jeg synes ikke én milliard kroner er så dyrt. Å bruke én milliard kroner på et maleri, som mange gjør, synes jeg er mer underlig. For ikke å si tre milliarder kroner på akkurat det samme. Det er underlig, for det er jo ingen som får se bildet når det henger på noens vegg hjemme. Dette kan jo hele verden få se, sa Reitan selv da Finansavisen besøkte hotellet tidligere i år.

– Norges beste hotell

Britannia Hotel er nå én av fire kandidater til å vinne Eiendomsprisen i Trondheim, en pris Norion Næringsmegling har delt ut hvert år siden 2001.

– Sistnevnte er med fordi det i praksis er et nytt bygg. Alt innvendig er i praksis nytt, så derfor fant juryen plass til prosjektet. Hotellet er i dag Norges beste hotell, sier Norion-sjef Knut Efskin i en pressemelding.

Han insisterer på at konkurransen om prisen aldri har vært hardere enn i år.

– Årets vinnerkandidater er eksepsjonelt gode, sier Efskin.

– Et av verdens råeste

De øvrige kandidatene utenom Britannia Hotel er Powerhouse, Lysgården og Krambugata 2, og åpnet alle dørene i 2019.

NOMINERT: Til Eiendomsprisen 2019 i Trondheim. Powerhouse på Brattørkaia. Foto: Interiørfoto AS

– Powerhouse er et av verdens råeste plusshus. Bygget produserer mer enn dobbelt så mye energi som det selv bruker. Det finnes ingen andre bygg som er så langt fremme når det kommer til å levere energi. Lysgården på sin side er kanskje Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Bygget er fullt av teknologi som gjør at det i praksis «tenker selv». Alt handler om å gjøre arbeidshverdagen behagelig og enkel for leietakerne, forteller Norion-sjefen.

Krambugata 2 skiller seg ut ved at kirkeruinene som ble funnet i grunnen er integrert som en del av bygget, som inkluderer et visningssenter for det som er den eldste kirken i Trondheim og Olav den helliges første hvilested.

Vinneren kåres på Midt-Norsk Eiendomskonferanse 7. november, arrangert av Norion i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Danske Bank.