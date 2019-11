Kjendisaksje med all-time-high inntekter

Lagerselskapet Self Storage Group melder om et resultat etter skatt i 3. kvartal 2019 på 15,6 millioner kroner, en marginal økning fra fjorårets 15,1 millioner kroner.

Resultat før skatt var en million høyere i 3. kvartal 2019 enn i samme periode i fjor, og endte på 19,3 millioner kroner. Driftsresultatet til lagerselskapet var 26 millioner kroner i 3. kvartal 2019 mot 19,2 millioner i samme kvartal i 2018.

Omsetningen til selskapet har i samme periode økt med 15 prosent fra 60,6 millioner kroner til 71,9 millioner.

Omsetningsøkningen skyldes overtakelse av minilagerselskapet Eurobox, økt utleibart areal, økt utleiegrad og økte utleiepriser.

Adm. direktør i Self Storage Group Fabian Søbak er svært fornøyd med kvartalet som har gått.

- Self Storage Group markerer i dag en stor milepæl ved å overgå en milliard kroner i verdi for våre investeringseiendommer, sa Søbak.

Videre fortalte han om hvordan oppkjøpet av Eurobox til 340 millioner kroner vil hjelpe med å øke inntekter og skaffe ytterligere lagringskapasitet for å betjene en økende base av kunder over hele Skandinavia.

3. størst i Europa

Lagerselskapet som har vært en attraktiv investering for samtlige finansprofiler, som eksempelvis Øystein Spetalen, Runar Vatne, Kjetil Holta og investorfellesskapet FEOK som består av ytterligere kjente hoder i norsk finansmiljø, har nå blitt det 3. største minilagerselskapet i Europa.

Self Storage Group har et utleieareal 134.900 kvadratmeter pr. 3. kvartal i år, noe som tilsvarer en økning på 15 prosent fra samme periode i 2018. Utleiegraden er på 86 prosent med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 2.370 kroner per år.

