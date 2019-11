– Endelig positiv utvikling i eiendomsporteføljen for Olav Thon

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 566 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 578 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Selskapet gjorde det derimot bedre på driften i årets tredje kvartal, hvor driftsresultatet steg fra 743 til 951 millioner kroner.

Leieinntektene økte fra 707 til 751 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i 2018.

– Endelig positiv verdiutvikling

– Olav Thon Eiendomsselskap leverer nok en gang et godt operativt kvartalsresultat. Resultatet før skatter og verdiendringer i tredje kvartal økte med 7 prosent til 463 millioner kroner – sammenlignet med 3 kvartal i 2018. For første gang i 2019 var det i tredje kvartal en positiv verdiutvikling på eiendomsporteføljen som også bidro til det gode resultatet, sier finansdirektør Arne B. Sperre.

Investeringer og pågående prosjekter i tredje kvartal utgjorde 145 millioner kroner, etter at flere større prosjekter ble ferdigstilt i fjor.

Pusser opp her og der

Selskapet skriver i kvartalspresentasjonen at det i 2019 gjennomføres mindre oppgraderinger og fornyelser ved flere av konsernets kjøpesentre i tillegg til at det oppføres et boligbygg i Oslo sentrum.

– Vi har flere større eiendomsprosjekter under bearbeidelse, og håper å kunne igangsette flere større prosjekter med tyngdepunkt innen byutvikling og boligbygging allerede i 2020/ 2021, sier Sperre.

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 prosent, og egenkapitalen per aksje var økt til 256 kroner. Selskapets likviditetsreserve var 7.916 millioner kroner.

– Med en fortsatt positiv utvikling i norsk økonomi og vedvarende lavt rentenivå ser vi relativt lyst på fremtiden, sier Sperre.