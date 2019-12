Satte prisrekord i Moss med toppleilighet

– Det gleder oss at salget er så godt. Vi har også satt prisrekord i Moss med salget av den ene toppleiligheten, sier adm. direktør Eirik Thrygg i Höegh Eiendom.

SATSER I MOSS: Adm. direktør Eirik Thrygg. Foto: Marius Viken

I løpet av den første uken ble det i første byggetrinn solgt 19 leiligheter, av totalt 38, til en total salgsverdi på 145 millioner kroner. Snart legges andre byggetrinn ut.

Prosjektet består av 57 leiligheter, fra 46 kvadratmeter til 209 kvadratmeter, fordelt på tre bygg, de aller fleste med sjøutsikt. Snittprisen ligger rundt 75.000 kroner pr. kvadratmeter.

Byggestart neste kvartal

– Vi regner med å få til byggestart for hele Verket Brygge-prosjektet i løpet av første kvartal neste år. Vi vil da også starte bygging av et konferansehotell i vannkanten, sier Thrygg.

Det blir båtplasser, strand, strandbar og promenader Eirik Thrygg, Höegh Eiendom

Det er Thor Morten Halvorsen, gjennom selskapet Norwegian Hospitality Group, som skal drive hotellet. Hotellet vil få 175 rom, stor konferanseavdeling, spa/velværeavdeling og vil inngå et samarbeid med Choice-kjeden. Det ti etasjers hotellet er planlagt å stå ferdig i 2022.

Halvorsen eier flere hoteller, blant annet spahoteller i Son og Strømstad.

– Vi har utviklet planene sammen, det blir båtplasser, strand, strandbar og promenader, sier Thrygg.

Höegh Eiendom har også fylt opp bygulvet langs elvepromenaden og bygget Verket scene/kulturarena. I år har selskapet også overlevert 166 leiligheter i Støperi-prosjektet på Verket, som nå er ferdig.

Stort byutviklingsprosjekt

– Verket er et byutviklingsprosjekt med boliger, kontorer og aktivitet i første etasjene. Det blir smale gater, torg og åpne plasser og bydelen blir en utvidelse og forlengelse av Moss sentrum.

Totalt skal Höegh Eiendom bygge 3.700 leiligheter og huse 3.000 arbeidsplasser på dette området.

Tomtene ligger på området hvor den gamle papirfabrikken til M. Peterson & Søn og Moss Jernverk holdt til, samt på Verksåsen litt i overkant av Verket. Hele prosjektet er planlagt å stå ferdig i 2038-2040.

I 2024 er nye Moss stasjon ventet å åpne, hvor togene også skal gå i en ny trasé og med en forventet reisetid til Oslo på 26 minutter. Allerede når Follobanen åpner i 2021 vil reisetiden gå ned fra 43 til 33 minutter.

I vår ferdigstilte selskapet også kontorbygget Ankers Hus i Moss på 10.000 kvadratmeter, samt coworking-senteret CWi Moss M:6 med nå 150 arbeidsplasser fordelt på 50 firmaer.

Satser tungt på Hasle i Oslo

Höegh Eiendom driver også bydelsutvikling på Hasle i Oslo, hvor selskapet har bygget over 700 boliger, flere næringsbygg, butikker, handelssenter og ungdomsskole.

HASLE: Höegh Eiendom har sammen med AF Eiendom utviklet en rekke boliger og kontorer og er i gang med et nytt Quality-hotell på Hasle. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Nå er selskapet i gang med bygging av et hotell på 220 rom, inkludert stort konferansesenter, for Nordic Choice Hotels, som skal stå ferdig i 2021.

Med unntak av bolig- og handelssenteret Bygg01 – Vinmonopolets tidligere produksjonslokaler – eies Hasleprosjektene 50/50 med AF Eiendom.

Bygg01 utviklet Höegh Eiendom sammen med Profier, hvor handelssenteret Vinslottet ble solgt til Norwegian Property i desember i fjor. Senteret åpnet nå i høst.

– Det begynner å bli bra på Hasle nå. Vi har også under oppføring et kontorbygg på 18.000 kvadratmeter som vil stå ferdig i 2020, som vil bli nytt hovedkontor for Atea, sier Thrygg.

– Vi har potensial til å bygge 34.000 kvadratmeter til, fordelt på tre byggetrinn, så vi skal holde på noen år til på Hasle, legger han til.

Vi har en god, men komfortabel vekst Eirik Thrygg, Höegh Eiendom

Store planer i Ski

Höegh Eiendom eier også Ski Næringspark i Akershus med over 70.000 kvadratmeter næringsarealer, i tillegg til 50.000 kvadratmeter med utviklingspotensial. Selskapet har også planer om storstilt bydelsutvikling i Ski.

– I Ski Øst vil vi sammen med lokale Vinkl utvikle en innovativ og miljøvennlig bydel fra scratch, hvor vi vil benytte all kompetanse og erfaring vi har fra Moss og Hasle inn i prosjektet.

Totalt er Höegh Eiendom nå eier og medeier i igangsatte byggeprosjekter med en prosjektkostnad på til sammen 5,2 milliarder kroner.

– Vi har stor aktivitet og stort utbyggingspotensial, så vi vet hva vi skal holde på med de neste 15 årene. Vi vokser også innen kontantstrømeiendom sentralt i Oslo sentrum. Vi har en god, men komfortabel vekst, sier Thrygg.