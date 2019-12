Storm Real Estate har i en lang rekke ganger forlenget sin betingede avtale med Swedbank AB.

I en oppdatering fredag opplyser selskapet at det har inngått en forlengelse av avtalen slik at den nå bortfaller senest 15. desember 2019 dersom betingelsene ikke er oppfylt, opplyses det.

Selskapets nåværende avtale hadde i utgangspunktet varighet til 30. november 2019.

Dersom avtalen gjennomføres er det sannsynlig at selskapet har et finansielt grunnlag for videre drift, skriver selskapet.