Bjørn Dæhlie  har kjøpt bensinstasjon

Bensinstasjonen Bjørn Dæhlie er i ferd med overta ligger i Stangebyen i Stange kommune, 10 minutter med tog og 12-13 minutters kjøring fra Hamar sentrum.

Eiendommen i Heggedalsvegen 14 ble, ifølge Stangeavisa, lagt ut for salg som næringseiendom på Finn.no tidligere i høst. Nå bekrefter Claes R. Petersen overfor avisen at Bjørn Dæhlie overtar eiendommen.

Hemmelig pris

Petersen ønsker ikke å oppgi hvor mye stasjonen ble solgt for, bortsett fra at han er godt fornøyd og at stasjonen ble solgt over takst. Selv har han eide den i 20 år.

Kjøpet skjer ifølge avisen ved at Bjørn Dæhlie kjøper firmaet Petersen og Skonnord Eiendom AS, som eier bensin­stasjonen.

Eiendomsselskapet hadde i fjor inntekter på 810.000 kroner og et resultat før skatt på 233.000 kroner. Tomter, bygninger og annen fast eiendom var bokført til 538.000 kroner.

Vil investere mer i Stange?

Og Dæhlie skal være sulten på mer.

– Jeg kan være interessert i å investere mer i Stange, sier Dæhlie til Stange­avisa, men presiserer at det formelle rundt handelen ikke er helt på plass.