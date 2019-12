Stordalen solgte Sektor til Citycon etter å ha lest om det amerikanske markedet

– For noen år siden var du ivrig på å gå inn i store kjøpesentre sammen med Varner-gutta. Er du nå helt ute? spurte Trygve Hegnar Petter A. Stordalen under Finansavisens eiendomsseminar i november.

– Helt ute.

– Når kjøpte du og når solgte du?

– Det var bare 24 måneder mellom kjøp og salg.

Rask exit

I november 2012 kjøpte Stordalen sammen med Varner-brødrene og Johan Johansson opp kjøpesenterselskapet Sektor Gruppen. Prisen var drøyt 7 milliarder, og Niam som eide selskapet, ble med videre med en aksjepost på 27,5 prosent. Resten av aksjene var fordelt på Johansson (31 prosent), Varner (27 prosent) og Stordalen (14,5 prosent).

I mai 2015 solgte de videre til finske kjøpesenterkjeden Citycon for 12,4 milliarder kroner.

– Vi kjøpte med en ide om at vi skulle gjøre gjøre en langsiktig investering. Det var med Johansson (Norgesgruppens største eier), Varner og Niam.

I dag hadde situasjonen vært helt annerledes Petter A. Stordalen om salget av kjøpesenterkjeden Sektor

– Vi betalte, som vi ofte gjør, litt for mye, Niam var jo en hard negl, og så gjorde vi en del kjøp ganske fort, som var ok. Kjøpesentermarkedet var ganske bra, men så leste jeg noen amerikanske rapporter som fortalte om hva som skjedde der borte, og det gjorde meg ganske urolig, sier Stordalen.

– Jeg gikk til Bård (Bjølgerud, Pangea Property-sjef) og spurte om vi kanskje skulle se på å få en kjøper. Da fant vi en kjøper, som nok akkurat der og da gjorde et godt strategisk kjøp. Det viste seg senere at vi hadde nok vært bra på timingen, sier Stordalen.

– I dag hadde situasjonen vært helt annerledes.

Tjente et par miliarder

– Nå har du ingenting igjen i kjøpesentre, spør Hegnar.

– Nei, det betyr ikke at jeg ikke fortsatt tror på kjøpesentre, men jeg tror at kjøpesentres innhold i fremtiden vil være 50 prosent butikk sånn vi kjenner det, sånn City Syd var da vi åpnet det, så blir nok 50 prosent andre ting. Kjøpesentre må redefinere seg.

– Men Dressmann-folkene (Varner Gruppen) gjorde sikkert investeringen for å få en viss avkastning, men også fordi de ville sikre seg lokaler. De hadde kanskje et annet mål enn deg, sier Hegnar.

– Det var mer i gamle dager at de gikk inn og tok sånne posisjoner for å sikre seg lokaler, jeg tror de gjorde det fordi de kjente bransjen, hadde kunnskap og man skal ikke stikke under stol at de tjente et par milliarder på de greiene, sier Stordalen.

