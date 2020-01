Mye til salgs, få kjøpere i kjøpesentermarkedet

STORT TILBUD, FÅ KJØPERE: – Det er ikke mange transaksjoner. Det betyr enten at det er få kjøpere, lite kapital som vurderer kjøpesentermarkedet, eller at kjøper og selgers prisforventninger ikke møtes, sier Scala Eiendom-sjef Hans Jørgen Mørland (t.h.). Her sammen med adm. direktør Egil Svoren i Schage Eiendom etter fusjonen i juni 2018. Foto: Kaare Martin Granerud