Eiendomsspar selger Scandics største hotell i Norge

Christian Ringnes kontrollerte Eiendomsspar AS selger aksjene i Helsfyr utbygging II AS, som eier hotelleiendommen Scandic Helsfyr. Det fremgår av en børsmelding onsdag kveld.

Kjøper av hotellet er Storebrand Eiendomsfond Norge KS. Hotellet er per i dag under utvidelse, og vil bli Scandics største hotell i Norge når det ferdigstilles mot slutten av 2020. Hotellet vil da totalt kunne tilby 450 rom.

Salget medfører en verdiøkning på cirka 9 kroner per aksje, sammenlignet med Eiendomsspar sin verdivurdering av eksisterende hotell per 30. juni 2019.

–Vi er svært fornøyde med at Storebrand tar over stafettpinnen, ser frem til et godt samarbeid frem mot ferdigstillelse, og føler oss trygge på at de vil fortsette å forvalte eiendommen på en god måte. Vi har stor tro på Scandic Helsfyr og at utvidelsen av hotellet vil bli en suksess, sier administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar.