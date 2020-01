Øystein Stray Spetalen har tjent 370 millioner kroner på Self Storage Group

Fredag var tidenes dårligste børsdag for Self Storage Group, etter at Øystein Stray Spetalen solgte sine aksjer til det New York-baserte fondet Centerbridge Partners til 27 kroner kroner pr. aksje.

Mens Spetalen fikk frigjort 496 millioner kroner i cash, svarte investorene med å sende minilagerselskapet ned 5,59 prosent til 27 kroner på Oslo Børs.

Kvelden før slapp DNB Markets-analytiker Simen Mortensen en ny analyse, hvor han konkluderte med at Self Storage Group er overpriset.

– Det er faktisk første gang jeg har gått direkte fra kjøp til salg i løpet av mine 13 år som analytiker, sier Mortensen.



– Din analyseoppdatering ble publisert like før Spetalens aksjesalg. Visste du noe om salget?

– Jeg visste ingenting om salget, og det var Arctic Securities som flyttet posten, så jeg var totalt uvitende. Analysen ble påbegynt for en stund tilbake, siden vi synes kursen har kommet såpass høyt og mente at det er på tide å ta gevinst, sier han.

Høy gevinst

Spetalen gikk inn i Self Storage Group helt tilbake på forsommeren i 2016 – over ett år før selskapet gikk på børs. Den gang het selskapet OK Minilager, og Spetalen tok en eierandel på 40 prosent i selskapet.

Kort tid etter kjøpte de City Storage og endret navn til Self Storage Group, før selskapet gjorde sin første emisjon. Senere har selskapet hentet mer kapital både ved børsnotering og én gang etter noteringen.

Spetalen har deltatt i alle tre emisjonene, men ikke tilsvarende eierandelen. Derfor ble eierandelen redusert til i overkant av 22 prosent.

Mens selskapet har vært på børs har Self Storage Group steget fra 14 til 28 kroner. Spetalens gjennomsnittlige kostpris skal etter det Finansavisen kjenner til ha vært omtrent halvparten av kursen ved børsnotering, noe som tilsvarer rundt 130 millioner kroner.

Det betyr at Spetalen har kommet ut av eventyret med 370 millioner kroner i ren gevinst og en avkastning på 286 prosent.

Styreleder selger også

Adm. direktør og våpendrager Martin Nes i Ferncliff har også solgt sine 345.000 aksjer samtidig med Spetalen, som gjør at han casher inn 9,3 millioner kroner. Nes er også styreleder i Self Storage Group, men etter aksjesalget går han av.

– Selv om vi har solgt oss ut, har jeg veldig tro på selskapet. Det er lagt et godt grunnlag, og det er et spennende marked, sier Martin Nes.

– Hvorfor i all verden selger dere aksjene da?

– Det er alltid et spørsmål om timing og muligheter som byr seg. Man må se hvor man kommer fra og hvor man er, men vi kommenterer ikke aksjehandler. Men at Self Storage Group blir bra fremover, er jeg overbevist om, sier han.

SELGER ALT: Avtroppende styreleder Martin Nes casher inn 9,3 millioner kroner. Foto: Ivan Kverme

«Selskapet er fantastisk»

Det er ikke ofte Spetalen snakker konkret om enkeltaksjer, men på slutten av Investordagen i juni i fjor lettet han litt på sløret.

«Self Storage Group ble stiftet av en person da han var 19 år. I dag er gründeren 33 år og har årlige leieinntekter på 250 millioner kroner og 20.000 lagerbokser rundt omkring i Skandinavia. Selskapet har en egenkapitalavkastning som er helt fantastisk, og det samme er organisasjonen», sa Spetalen, før han fortsatte:

«Selskapet bygger ut lagerlokaler til rundt 10.000 kroner før tomtekost, og leieinntektene er på 4.000 kroner pr. kvadrat­meter. Du får en yield på rundt 25 prosent i eiendom, mens andre kjøper til 2,5 prosent. Selskapet er fantastisk, og det er svært sjelden jeg finner så gode kjøp».

Nedgradering

Ifølge DNB Markets prises Self Storage Group til nesten 35 ganger forventet inntjening i 2020.

SELG: DNB Markets-analytiker Simen Mortensen mener Self Storage Group er blitt for dyrt. Foto: Eivind Yggeseth

– Det prises inn veldig mye vekst i forhold til hva vi tror er realistisk, både på kort og mellomlang sikt, sier Mortensen.

Han trekker også frem at Self Storage Group vil sluttføre en prosess med å bokføre investeringseiendommene til markedsverdi i fjerde kvartal.

Dette vil ifølge Mortensen gi en engangsgevinst på cirka 75 millioner kroner, som riktignok ikke vil ha kontantmessig effekt.

– På estimater for fjerde kvartal ligger vi inne med en inntjening pr. aksje som er 10 prosent under konsensus. Hvis du ser på nedskrivninger av leasingforpliktelser, vil det forbli på samme nivå som i andre og tredje kvartal. Tar man hensyn til det, havner vi under konsensus, noe som gir en betydelig nedsiderisiko for fjerde kvartal, sier han.