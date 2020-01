Gudmund Bratrud, styremedlem i Borgestad har i dag kjøpt 41.000 aksjer gjennom selskapet Regent AS. Aksjene ble kjøpt for 18,78 kroner per aksje.

Det tilsvarer en handel på 769.919 kroner. Etter transaksjonen eier Regent AS 540.122 aksjer i Borgestad uten nærstående eier. Med nærstående eier Regent AS 2.117.629 aksjer i Borgestad.

Torsdag steg aksjen 1,1 prosent, mens den er opp åtte prosent det siste året.