Self Storage starter gjennomgang etter Spetalens storsalg

Styret i Self Storage Group har besluttet å starte en strategisk gjennomgang i selskapet, opplyses det i en melding.

Formålet er å utforske alle tilgjengelige muligheter for maksimering av aksjonærverdier og å sikre lik behandling av alle aksjonærer.

I forbindelse med gjennomgangen har Self Storage engasjert Carnegie som finansiell rådgiver og Schjødt som juridisk rådgiver.

Beslutningen er gjort som følge av at selskapet har fått en ny stor aksjonær.

På Oslo Børs oppfattes kunngjøringen som gode nyheter. Self Storage-aksjen var i 9.30-tiden opp nær 7 prosent til 31,00 kroner, men var oppe i 33,00 kroner på det høyeste etter børsåpning.

Spetalen ut, Centerbridge inn

17. januar ble det meldt at Centerbridge Partners-selskapet Zeon Lux hadde kjøpt 23,3 prosent av aksjene i Self Storage Group.

Samme dag ble det kjent at Øystein Stray Spetalen hadde solgt alle sine Self Storage-aksjer, en beholdning som utgjorde 22,2 prosent.

Også Spetalens våpendrager, Martin Nes, kvittet seg med sine aksjer i minilagerselskapet. Nes sluttet også som styreleder i minilagerselskapet, et verv som senere ble overtatt av Runar Vatne.

I løpet av den strategiske gjennomgangen vil Self Storage-styret samarbeide med interesserte parter og også nøye vurdere de attraktive mulighetene Self Storage Group har som et frittstående selskap, opplyses det.

Self Storage Group hadde pr. tredje kvartal 2019 totalt 134.900 kvadratmeter med utleibart areal fordelt på 110 eiendommer.