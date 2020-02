Milliardær Johan H. Andresen skal bruke rundt 900 millioner på bensinstasjon-tomt på Storo

– Det har vært et par «stang ut», og ikke minst derfor synes vi det er ekstra bra at vår første investering i området Storo og Nydalen blir denne eiendommen, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom til Finansavisen, som vant budrunden i konkurranse med flere av Norges fremste byutviklere.

Brynjulfsen nevner at den nåværende bensinstasjon-tomten ligger perfekt til, med en godt eksponert beliggenhet, på høydedraget opp mot Storokrysset.

– Og selvfølgelig grunnet nærheten til offentlig kommunikasjon, sier han.

Planen er å rive bensinstasjonen og utvikle et topp moderne kontorbygg på den 4.000 kvadratmeter-store tomten. Med dagens begrensninger på byggehøyder vil prosjektet kunne tilføre nye 16-18.000 kvadratmeter.

EIER: Johan H. Andresen er næringslivets 9. mektigste og Norges 7. rikeste. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi tror på et husleienivå på 2.500 pr. kvadratmeter, sier han, som vil gi årlige leieinntekter mellom 40 og 45 millioner.

Samlet investering i prosjektet kan bli rundt 900 millioner kroner, avhengig av reguleringsutfallet.

Viktig område

Eiendommen på Storo har adressen Vitaminveien 1B, rett i nærheten av Nydalen. Og nettopp det var viktig for Brynjulfsen, som har hatt dette området på radaren i lengre tid.

– Området knyttes sammen av to gode kollektive knutepunkter. For oss som driver med bærekraftig byutvikling, er dette et viktig kriterium, sier han.

Storo og Nydalen er definert som et utviklingsområde og Ferd Eiendom har som intensjon å svare opp kommunens føringer om høy utnyttelse og bymessige kvaliteter.

– Nå planlegger vi for et nytt kontorbygg med høye ambisjoner om et innovativt og bærekraftig prosjekt i tråd med verdigrunnlaget til Ferd, sier Brynjulfsen.

Reguleringen i gang

Investeringssjef Stian Andresen i Ferd Eiendom er godt kjent på Storo, og var i 2013 ansvarlig for kjøp og utvikling for Skanska av naboeiendommen i Vitaminveien 4, Workplace Oo.

Dette bygget er på hele 24.000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, inklusiv underetasjen.

– Området er både moderne og urbant, sier Andresen, og legger til:

– I tillegg har det en god variasjon av ulike formål, og en god miks av ulike arbeidsplasser, sier han.

Ifølge Brynjulfsen befinner eiendommen seg «godt plassert i vårt definerte hjemmemarked» og er «spot on» i Ferds strategi om utvikling av nye og moderne arbeidsplasser i nærheten av høyverdige kollektivknutepunkter.

Jobben med å detaljregulere tomten starter umiddelbart, parallelt med at eiendommen leies ut til Circle K.

Muskler på 10 milliarder

For kun to uker siden sa konsernsjef Morten Borge i Ferd til Finansavisen at Ferd-konsernet hadde en ugearet investeringskapasitet på rundt 10 milliarder kroner, og at de lette etter større transaksjoner.

VIL KJØPE MER: Konsernsjef Morten Borge i Ferd. Foto: Ferd

«Rundt 3 milliarder av egenkapitalen er plassert i eiendom, og vi ser konkret etter store prosjekter. Det er spesielt by­utviklingskonsepter rundt knutepunkter som er langsiktige, krevende og store og som ikke så mange kan ta», sa han da.

– Var dette den store dealen dere lette etter?

– Dette er bare én av flere store investeringer som vi jobber med. Noen er fremdeles i prosess og vi håper på flere «stang inn» i løpet av kort tid, sier Borge.

Det er heller ingen nyhet at Ferd er svært interessert i å få kjøpt NRK-tomten på Marienlyst i Oslo. Borge fortalte i januar at de er med i finalerunden.

«Det er ventet en avklaring der i løpet av februar. Vinner vi ikke det prosjektet, ser vi etter andre store boligprosjekter».

Ferd Eiendom har bygget 1.400 boliger i Ensjø-området, og det gjenstår fortsatt 300 der. I tillegg har Ferd en stor portefølje av næringseiendom. De har også en stor tomtebank med over 2.000 boliger under regulering i Asker, Bærum, Ski og Moss. I tillegg har de en stor portefølje av nærings­eiendom.