Entra melder om fem prosent økning i leieinntektene fra fjerde kvartal i 2018 til 595 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Selskapet har signert nye og reforhandlede leieavtaler med årlig leie på totalt 208 millioner (90.000 kvm) i løpet av kvartalet og 371 millioner (160.000 kvm) i 2019.

Ved utgangen av 2019 var 97,1 prosent av porteføljen utleid (mot 96,5 prosent året før) og gjennomsnittlig gjenværende løpetid på kontraktene fra 6,9 år (7,4).

I tråd med utbyttepolitikken på å dele ut rundt 60 prosent av kontantinntjeningen, foreslår styret i Entra å dele ut et halvårlig utbytte på 2,40 kroner per aksje for andre halvår av 2019.

Rapporten her.

Entra (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 547 515 Driftsresultat 525 485 Resultat før skatt 1.040 714 Resultat etter skatt 1.031 779