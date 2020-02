Vil bytte ut Oslo fengsel med NRK

Et samlet bydelsutvalg fra Rødt til Frp går sammen om å invitere NRK til å overta det gamle fengselet i Oslo når virksomheten skal flyttes ut fra dagens lokaler på Marienlyst, skriver Dagsavisen.

Samtidig med at NRK er på jakt etter et nytt sted for sin drift, vurderer Justisdepartementet om Oslo fengsel midt på Tøyen i Oslo sentrum skal flyttes fra sine gamle lokaler. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har tidligere uttalt til Kampanje at fengselet er et spennende alternativ.

– Vårt inntrykk er at NRK har veldig lyst til å flytte til Grønland. Det er et spennende, sentralt område, og det gir NRK en mulighet til å være en kul byutviklingsaktør, sier leder Teodor Bruu av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo til Dagsavisen.

Alternativet om å flytte til fengselstomta på Grønland er på blokka blant flere andre hos NRK.

– Vi har ikke tatt stilling til Klosterenga, og jeg aner ikke om det blir dit vi drar. Men vi setter pris på alle som ønsker oss som nabo, sier prosjektleder Jon Espen Lohne i NRK.

