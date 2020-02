NORGESFOKUS: – Vi er opportunistiske i København og Stockholm, men vi får høyere priser i Norge enn i Danmark og Sverige ettersom vi er markedsleder, sier adm. direktør Fabian Søbak i Self Storage Group. Her sammen med finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby under kvartalspresentasjonen onsdag. Foto: Kaare Martin Granerud