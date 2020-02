Røde tall for Baltic Sea Properties

Det norske eiendomsselskapet Baltic Sea Properties, som eier og forvalter i Baltikum, har kommet med rapporten for fjerde kvartal.

Selskapet hadde driftsinntekter på 54,6 millioner kroner, ned fra 74,9 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Driftsresultat gikk fra drøyt 65 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til 34,8 millioner kroner. Resultat før og etter skatt endte på minus 36,8 millioner kroner i fjerde kvartal sist år.

Lars Christian Berger, daglig leder i Baltic Sea Properties, sier det var ventet at 2019 ble et utfordrende år.

«Omveltningen som fulgte da utløpet av barehouse-kontrakten med Norfa omsider slo inn har gjort at organisasjonen har måttet stå på både dag og natt i gjennomføringen av planene for å foredle og differensiere porteføljen for fremtiden. Dette gjør at 2019 både operativt og finansielt blir å anse som et “ryddeår"», skriver Berger.