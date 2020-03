Terje Tinholt går til sak mot Jens Ulltveit-Moe

– Vi har ikke kommet til enighet, og jeg ser det som en ryddig løsning å la rettsapparatet avgjøre hvem av oss som har rett, sier partner Terje Tinholt (50) i Tinholt Eiendom til DN.

I stevningen til Asker og Bærum tingrett fremgår det at det var enighet mellom partene om kjøp av eiendommen for 65 millioner kroner.

Avisen skriver at Jens Ulltveit-Moe ikke har ønsket gi noen kommentar til stevningen.

To varianter

Det var 10. februar at Tinholt gikk ut og sa at han hadde kjøpt hovedkvarteret til Jens Ulltveit-Moe på Fornebu, Fornebu Hovedgård. Han hadde mange spennende planer for eiendommen og regnet med at han kunne overta gården i løpet av april.

Men så kom Jens Ulltveit-Moe med en litt annen variant dagen etter. Fornebu Hovedgård var ikke solgt, og han var mottagelig for andre bud, uttalte han til Aftenposten.