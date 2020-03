Morten E. Astrup må kjøpe gjeld i russisk eiendomshavari

«Leieinntektene har hatt en positiv utvikling i 2019, men er fremdeles for lave til å betjene selskapets finansielle forpliktelser. Selskapet er avhengig av en refinansiering for å unngå konkurs», skriver styret i det børsnoterte eiendomsselskapet Storm Real Estate i rapporten for 2020, som ble sluppet 28. februar.

En refinansiering skulle vært på plass 15. januar i år, men da det ikke gikk, ble avtalen med Swedbank forlenget til 28. februar. Heller ikke det lot seg gjøre, og en ny, meget kort avtale med frist til 6. mars ble foreløpig resultat.

«Et russisk Norwegian Property»

Storm Real Estate ble etablert med et formål om å bli et «russisk Norwegian Property». Selskapet het i utgangspunktet E-Star Property, og ble notert på Oslo Børs i 2010 med en aksjeprising på 14 kroner. Selskapet hadde to eiendommer, men så for seg rask vekst. Fra sommeren 2014 har det gått strake veien nedover.

I dag er selskapets eneste eiendel ett kontorbygg, Gasfield-bygget i Moskva.

BANKEN VIL UT: Swedbank forlanger at Storm Real Estate selger noe av gjelden til hovedeier Morten E. Astrup og klarer å refinansiere resten i en annen bank. Hvis ikke det lykkes, kan selskapet bli likvidert. Her Gasfield-bygget i Moskva. Foto: Anders Horntvedt

En stund kjøpte Storm Real Estate aksjer i eiendomsselskaper på Moskva-børsen, men etter hvert ble alt fokus rettet mot å øse den stadig mer synkende skuta.

Astrup må kjøpe gjeld

«27. juni 2019 inngikk selskapet en betinget avtale med Swedbank og Aconcagua Management. Avtalen presenterer en langsiktig finansiell løsning der selskapet vil prøve å refinansiere en del av dagens gjeld til Swedbank i en annen bank. Den resterende andelen vil bli solgt til Aconcagua Management til en avtalt pris», skriver selskapet i presentasjonen.

Aconcagua Management eies av styreleder og største aksjonær i Storm Real Estate, Morten E. Astrup.

Storm Real Estate Forvaltes av Storm Capital Management.

Het tidligere E-Star Property. Notert på Oslo Børs i juli 2010.

Hadde uttalte ambisjoner om å bli et russisk Norwegian Property, men har etter børsnoteringen stort sett kun hatt motgang.

Eier i dag bare en kontorbygning i Moskva.

Styret ønsket å stryke selskapet fra Oslo Børs i 2018, men ble nedstemt på generalforsamlingen.

Største eier er Morten E. Astrup med 27 prosent.

Hadde i 2019 leieinntekter på 2,9 millioner dollar, et underskudd etter skatt på 314.000 dollar og 20 millioner dollar i gjeld, og eneste eiendel var et kontorbygg som har en salgsverdi langt lavere enn den balanseførte verdien.

Børsverdien på selskapet er 16,6 millioner norske kroner.

I etterkant av juni-avtalen er det gjennomført flere forsøk med å få en lokal russisk bank til å overta den delen av gjelden som Astrup ikke skal kjøpe.

«Prosessen har gått sakte, og det har vært mange forlengelser av den betingede avtalen, men styret anser det som sannsynlig at man får gjennomført en vellykket refinansiering», skriver styret.

Salgsverdien langt lavere

Bankgjelden er på 20 millioner dollar, og den bokførte verdien av eiendommen er 24,8 millioner dollar basert på en ekstern takst, men skal eiendommen ut i salgsmarkedet, er det en uoppnåelig prising, ifølge styret.

«Styret anser denne verdien som betinget av et langt perspektiv. Skulle eiendommen bli lagt ut for salg på kort eller mellomlang sikt, tror styret at salgsprisen blir betydelig lavere enn verdien satt i balansen. Da tror styret at egenkapitalen vil være tapt», heter det i rapporten.

I Moskva-markedet generelt er det i dag en ledighet på snaue 10 prosent for bygg i samme kategori som Gasfield-eiendommen. Leieprisene har steget siden 2017 og ligger i dag på drøyt 16.000 rubler pr. kvadratmeter for slike lokaler, rundt 2.200 kroner.

Gasfield-eiendommens leieinntekter var i fjor på 2,9 millioner dollar, hvilket gir en leiepris på rundt 1.750 kroner pr. kvadratmeter.

Kan ikke kommentere

I dag er Gasfield-eiendommen på 15.200 kvadratmeter 100 prosent utleid, det til tross for at styret skriver at området den ligger i preges av skyhøy ledighet etter at oljeselskapet Gazprom flyttet fra Moskva til St. Petersburg.

Dette og den økonomiske nedturen i russisk økonomi har gitt kraftig fall i selskapets leieinntekter, og styret skriver at de er avhengig av et positivt resultat i reforhandlingen for å unngå likvidasjon av selskapet.

Finansavisen har sendt en rekke spørsmål til adm. direktør i Storm Real Estate, Kristoffer Holmen.

«På nåværende tidspunkt kan vi dessverre ikke kommentere utover det vi har gjort i delårsrapporten og børsmeldinger», skriver han i en e-post.