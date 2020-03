Storm Real Estate fikk utsatt refinansieringen

Torsdag skrev Finansavisen at hvis ikke Storm Real Estate klarer å refinansiere gjelden til Swedbank i løpet av fredag, kan selskapet slås konkurs.

Fredag kveld sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at Storm Real Estate har signert en ny betinget avtale med Swedbank og Aconcagua, som eies av hovedeier Morten E. Astrup.

Avtalen er tilnærmet den samme som ble signert 27. juni 2019 og innebærer at Storm Real Estate skal prøve å refinansiere en del av dagens gjeld til Swedbank i en annen bank. Den resterende andelen vil bli solgt til Aconcagua til en avtalt pris.

«Selskapet jobber med å sikre refinansiering i en russisk bank til akseptable betingelser. Styret anser det som sannsynlig at selskapet vil klare dette», skriver Storm Real Estate.

Storm Real Estate Forvaltes av Storm Capital Management.

Het tidligere E-Star Property. Notert på Oslo Børs i juli 2010.

Hadde uttalte ambisjoner om å bli et russisk Norwegian Property, men har etter børsnoteringen stort sett kun hatt motgang.

Eier i dag bare en kontorbygning i Moskva.

Styret ønsket å stryke selskapet fra Oslo Børs i 2018, men ble nedstemt på generalforsamlingen.

Største eier er Morten E. Astrup med 27 prosent.

Hadde i 2019 leieinntekter på 2,9 millioner dollar, et underskudd etter skatt på 314.000 dollar og 20 millioner dollar i gjeld, og eneste eiendel var et kontorbygg som har en salgsverdi langt lavere enn den balanseførte verdien.

Børsverdien på selskapet er 16,6 millioner norske kroner.

Tre måneders frist

Ifølge børsmeldingen må Storm Real Estate refinansiere gjelden innen 10. juni i år. Det betyr at selskapet har tre måneder til rådighet.

«Styret har iverksatt tiltak som sikrer likebehandling av aksjonærene. Dersom avtalen gjennomføres vil selskapet ha et finansielt grunnlag for videre drift», heter det i børsmeldingen.

Storm Real Estate ble etablert med et formål om å bli et «russisk Norwegian Property». Selskapet het i utgangspunktet E-Star Property, og ble notert på Oslo Børs i 2010 med en aksjeprising på 14 kroner. Selskapet hadde to eiendommer, men så for seg rask vekst. Fra sommeren 2014 har det gått strake veien nedover.

Kun ett bygg

I dag er selskapets eneste eiendel ett kontorbygg, Gasfield-bygget i Moskva, på 15.200 kvadratmeter. Bygget er 100 prosent utleid, til tross for at området den ligger i preges av skyhøy ledighet etter at oljeselskapet Gazprom flyttet fra Moskva til St. Petersburg.

Dette i kombinasjon med nedturen i russisk økonomi har gitt kraftig fall i selskapets leieinntekter.

«Leieinntektene har hatt en positiv utvikling i 2019, men er fremdeles for lave til å betjene selskapets finansielle forpliktelser. Selskapet er avhengig av en refinansiering for å unngå konkurs», skrev styret den 28. februar i år.

En stund kjøpte Storm Real Estate aksjer i andre eiendomsselskaper på Moskva-børsen, men etter hvert ble alt fokus rettet mot å snu den stadig mer synkende skuta.

Fredag ettermiddag ble Storm-aksjen omsatt for 1,9 kroner, noe som priser egenkapitalen til 17 millioner kroner. Det siste året er kursen ned over 60 prosent.