DNB Markets oppgraderer Entra

DNB Markets har løftet anbefalingen for Entra-aksjen fra salg til hold, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset har samtidig justert kursmålet fra 154 til 155 kroner.

Bakgrunnen for endringene er ifølge nyhetstjenesten at Entra-aksjen har falt under meglerhusets kursmål.

Pr. onsdag formiddag har Entra-aksjen falt nær 10 prosent til nå i 2020. I 11.30-tiden står aksjen i drøyt 142 kroner.

Mandag og fredag falt aksjen henholdsvis 4,8 og 3,9 prosent på Oslo Børs.

Det seneste året er Entra imidlertid rundt 24 prosent.

Leieinntekter går klar på kort sikt

Ifølge TDN Direkt fremhever DNB Marktets at markedsrentene har falt, noe som gir lavere finansieringskostnader for eiendomsselskapet.

Det trekkes også frem at selskapets langsiktige kontrakter innebærer at leieinntektene ikke vil bli påvirket direkte av coronaviruset og dets virkning på markedet.

Meglerhuset har imidlertid senket estimatene for leieinntektene på lang sikt, med henvisning til Norges økonomiske vekst og oljeprisfall.