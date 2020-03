Fire ganger så mye rentesikring siste to uker som de foregående åtte

– Det er fire ganger høyere aktivitet nå enn de foregående åtte ukene, sier Løvstad.

– Er det bankene som pålegger dem å binde, eller er det kundeinitiert?

– Det er kundene som ser det som en mulighet. Mye skyldes coronaviruset, men i Norge har vi i tillegg oljeprisfallet. Begge deler trekker ned rentenivået, sier han.

De lange rentene har falt rundt 0,7 prosentpoeng fra januar og er i dag cirka til 1,2 prosent.

Også DNB har sett bråstoppen i obligasjonsmarkedet.

– Usikkerheten er stor, da stopper kapitalmarkedet opp.

– Har DNB gjort policy-endringer på deres utlån?

– Vi skal være der som tidligere, men det blir fokus på kunder med lange relasjoner. Nye prosjekter med helt nye kunder er ikke fokus nå, sier han.

Ikke opplevd maken på 20 år

– Vi har merket en klar og betydelig økning i interessen og etterspørselen etter rentesikringer den siste tiden, sier Espen A. Jorvang, sjef for næringseiendom i Danske Bank.

– IKKE OPPLEVD MAKEN PÅ 20 ÅR: Espen A. Jorvang, sjef for næringseiendom i Danske Bank Foto: Ingar Næss

– Dette gjelder blant annet rentesikringer for eiendomsaktører, men også de største av kundene våre ellers benytter nå anledningen som den siste tids fall gir til å øke sin sikringsgrad. De siste ukene har vi gjort veldig mange sikringer for våre kunder, og dette har fortsatt inn i starten av denne uken. Generelt sett ser vi nå at lange renter er på historisk lave nivåer, like under det man en kort tid opplevde sommeren 2016, fortsetter han.

– Har du noen tall på hvordan aktiviteten er i dag kontra for noen uker siden?

– Jeg har dessverre ikke noe tall på dette, men i mine 20 år i Danske Bank har jeg aldri opplevd like stor pågang på å gjøre rentesikringer. Dette har fortsatt inn i denne uken. Obligasjonsmarkedet er fortsatt åpent, men prisene har økt og de aller fleste velger derfor å utsette nye noteringer, sier han.