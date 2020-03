TROR IKKE PÅ KRAKK: Haakon Ødegaard i Malling & Co tror at dersom vi får en krise som varer mot sommeren, kan vi få en lignende situasjon som under finanskrisen med et fall i leieprisene på bare 5-10 prosent pr. år i 2020 og 2021. Foto: Eivind Yggeseth