Mipim-messen avlyst

Arrangøren Reed Midem forsøkte lenge å overbevise de drøyt 25.000 deltagerne om at messen ville gå som planlagt fra 10. til 13. mars, men måtte en uke før start melde at den måtte utsettes til 2. til 5. juni som følge av coronaviruset.

Det er første gang i arrangementets 30 år lange historie at noe slikt har skjedd.

– Våre kunder og ansattes helse er vår største prioritet. Gitt utviklingen mener vi det beste er å utsette til juni, sa adm. direktør Paul Zilk i Reed Midem i mars.

Gir opp 2020-utgaven

Nå er det klart at arrangørene gir opp å arrangere årets Mipim i Cannes.

– Situasjonen rundt covid-19 endres daglig, og myndighetenes tiltak blir stadig mer restriktive. Det synes klart at å arrangere et stort Mipim-arrangement i Cannes i juni ikke er passende, gitt den raske spredningen, den ødeleggende påvirkningen og den usikre utviklingen av viruset, sier Filippo Rean, leder for eiendomsavdelingen i Reed Midem.

I stedet blir det et nedskalert todagersarrangement i Paris i september, og en ny nettbasert tjeneste kalt Mipim Connect. Dato for neste års messe i Cannes er 16. til 19. mars.