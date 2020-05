Vraker utbytte for første kvartal 2020

Covid-19 har en negativ innvirkning på inntjeningen til Norwegian Property. Derfor er det besluttet å ikke betale utbytte for første kvartal 2020.

I første kvartal 2020 omsatte Norwegian Property for 564,9 millioner kroner, mot 191,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økningen er hovedsakelig knyttet til oppkjøpet av Oslo-eiendommen Lille Grensen 7 i slutten av 4. kvartal 2019 og overleveringen av 73 leiligheter på Hasle (383 millioner kroner), også i Oslo.

Resultatet før skatt ble på minus 100,3 millioner kroner, mot et overskudd på 220,3 millioner kroner i første kvartal 2019. Resultatet etter skatt ble et tap på 100,8 millioner kroner, mot et overskudd på 169,3 millioner kroner i samme periode året før.

