Resultatet falt 93 prosent for Entra

Selskapets driftsinntekter gikk opp fra 542 millioner kroner i første kvartal i fjor til 545 millioner i år. Driftsresultatet var en million ned fra i fjor til 394 millioner kroner. Leieinntektene var på 357 millioner kroner for Entra, sammenlignet med 375 millioner kroner i fjor.

Resultat før skatt endte på 58 millioner kroner mot 857 millioner i fjor. Entras resultat etter skatt falt 93 prosent fra 707 millioner kroner til 52 millioner kroner.

Entra opplyser at nedstengingen og coronaviruset har rammet dem også, men leieinntektene er bare i begrenset grad påvirket i første kvartal. Selskapet opplyser at de er i en robust situasjon med solid base av leietakere, samt at 58 prosent av leieinntektene kommer fra offentlige leietakere.

På grunn av renteendringer tapte Entra 337 millioner kroner i kvartalet i finansielle instrumenter.

Entra (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 545 542 Driftsresultat 394 395 Resultat før skatt 58 857 Resultat etter skatt 52 707