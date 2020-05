Svensk eiendomstopp pågrepet av politiet

«Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) er informert av Ekobrottsmyndighetene at selskapets adm. direktør Ilija Batljan er pågrepet mistenkt for brudd på markedsmisbruksloven. Selskapet har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere informasjon å gå ut med», skrev selskapet i en pressemelding kl 14:35 tirsdag.

Aksjestup

Ifølge næringslivsavisen Dagens Industri er Batljan mistenkt for innsidelovbrudd, og selskapets IR-sjef Adrian Westman kan ikke si mer enn at det gjelder brudd på markedsmisbruksloven, som blant annet omhandler markedsmanipulasjon og ulovlig bruk av innsideinformasjon.

Aksjen stupte 40 prosent da nyheten kom, men tok raskt igjen mer enn halvparten av fallet. Like før klokken 16 var kursen 15,48 svenske kroner, ned drøyt 16 prosent.

Ifølge Dagens Industri skal også fem andre være mistenkt i samme sak.

SBB har investert tungt i Norge de siste årene, og har i dag næringseiendom for rundt 13 milliarder kroner i her til lands av en samlet portefølje på rundt 78 milliarder.

Batljan eier 8,9 prosent av aksjene i SBB, men kontrollerer hele 33,8 prosent av stemmene. 16. mars kjøpte han 250.000 B-aksjer til kurs 14,75 svenske kroner, skriver Dagens Industri.

Flyktning ble eiendomsmilliardær

Batljan var 25 år og befant seg på universitetet i Mostar da Bosnia-krigen brøt ut i 1992. Han ble født lenger sør i dagens Montenegro, og studerte økonomi da den jugoslaviske folkehæren begynte å bombe byen. Mostar skulle bli åsted for etnisk rensing og voldsomme ødeleggelser. Han flyktet til Sverige, fortsatte studiene, og gikk inn i politikken for Socialdemokraterna. I 2004 ble han valgt som ordfører i Nynäshamn, en liten by 6 mil sør for Stockholm. Han var en stund påtenkt som leder i partiet etter Mona Sahlin.

Gigantkjøp

I fjor slukte SBB konkurrenten Hemfosa. Det ble den desidert største eiendomstransaksjonen i Norden, med en verdi på svimlende 4,3 milliarder euro, nær 48 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.