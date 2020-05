Opprettholdt inntektene og snudde minus til pluss

Eiendomsselskapet Baltic Sea Properties, som eier og forvalter eiendom i Baltikum, leverte et godt første kvartal. Selskapet klarte å holde et stabilt nivå i leieinntektene og leverte et positivt resultat før skatt på 1,4 mill. kroner i 1. kvartal, mot et negativt resultat i fjor, melder selskapet i kvartalsrapporten mandag.

Selskapet har merket konsekvensene av virussituasjonen, men ser nå positive tegn i leiemarkedet. Blant annet åpner samfunnet i Litauen gradvis opp og kjøpesentre og kommunale tjenester vil åpne i løpet av mai. Myndighetene i Litauen har også bevilget 100 millioner euro til selskaper som er rammet av karantenebestemmelser, og eiendomsselskapet ser på muligheter for å få noe av pakken.

Logistikkbransjen lider også som følge av mindre transport og aktivitet. Det har påvirket leiekontrakten med Vinge, som forventes å reduseres med 2,5 millioner kroner i 2020 (ned 20 prosent).

Prosjektene til selskapet går som planlagt, men budsjettet på Delamode-prosjektet er revidert på grunn av uforutsette kostnader.