Self Storage Group ga inntektene et løft

Self Storage Group økte inntektene i første kvartal på 70,8 millioner kroner, opp fra 61,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Justert EBITDA endte på 41,5 millioner kroner, sammenlignet med 34,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Self Storage Groups inntektsvekst følger oppkjøpet av Eurobox Minilager AS, åpning av nye fasiliteter og utvidelser, vekst i belegget for anlegg åpnet det siste året, samt økte inntekter fra eldre anlegg med høyere gjennomsnittlig leie pr. kvadrat.

Siden mars 2019 har selskapets areal for utleie økt med 22.800 kvadratmeter.

Gjennomsnittlig belegg for anlegg med mer enn tolv måneders drift var i første kvartal på 82 prosent, med en gjennomsnittlig leie på 2.303 kroner pr. år.

Self Storage Group (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 70,82 61,64 Driftsresultat før verdijusteringer 36,96 31,48 Resultat før skatt 17,77 12,81 Resultat etter skatt 14,52 10,59