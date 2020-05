RomReal styrket inntektene og minsket tapet i 1. kvartal 2020

Eiendomsselskapet RomReal, som opererer i eiendomsmarkedet i Romania, forbedret inntektene med nærmere 0,9 millioner euro i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, meldte selskapet i kvartalsrapporten torsdag kveld.

Resultatet gikk imidlertidig i minus og selskapet tapte 0,3 millioner euro i første kvartal, en forbedring på 0,6 millioner euro fra fjorårets tap i samme periode.

Selskapet har i slutten av 1. kvartal en portefølje bestående av 6 eiendommer og forvalter totalt 270.976 kvadratmeter.

RomReal mener markedet vil holde seg stabilt fremover, til tross for virussituasjonen, og at det nye NATO-prosjektet med ny flybase vil kunne være fordelaktig for eiendommer selskapet har i nærheten av den nye basen.